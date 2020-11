Ce duo tutoie à nouveau le top

Le combo bernois de pop Lo & Leduc avait marqué les esprits, y compris en Suisse romande, il y a deux ans avec son single «079». «Tumult», sorti vendredi 20 novembre 2020, pourrait bien connaître un succès identique. Le titre est en tout cas bien parti pour. Il est actuellement parmi les quinze morceaux les plus écoutés du pays et il est en progression sur les plateformes de streaming. Spotify, Apple Music et Tidal en font d’ailleurs actuellement la promotion.