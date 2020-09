Le tube d’une étudiante

En tête du classement des titres viraux sur Spotify, le single «No Wind Resistance!» est l’œuvre de Kinneret Klein, âgée de 19 ans. Son nom ne vous dit rien? Normal, c’est son premier hit. Et sans doute pas le dernier. La chanteuse de Los Angeles, compositrice et multi-instrumentiste, étudie dans l’une des écoles privées de musique les plus prestigieuses des États-Unis.