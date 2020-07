Top 10 des morceaux les plus streamés en Suisse

«Arrêtez de m’écouter!»

Azealia Banks a prié ses fans de ne plus streamer son premier album «Broke With Expensive Taste». Sur les réseaux sociaux, l’Américaine de 29 ans a expliqué qu’elle ne touchait pas un centime de royalties sur les écoutes de ce disque et que tout l’argent allait dans la poche du label qui l’a publié en 2014. «On m’a arnaqué de millions de dollars», a assuré la rappeuse.