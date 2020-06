Top 10 des morceaux les plus streamés en Suisse

Son secret: la différence

Sur Spotify, «Death Bed (Coffee For Your Head)», de Powfu, figure depuis février 2020 parmi les 10 titres les plus écoutés dans le monde. Pour son auteur, batteur, guitariste et rappeur canadien de 21 ans, si le morceau a du succès, c’est parce que son style surprend. «Je mélange les genres que j’apprécie. Cela donne du hip-hop lo-fi teinté de punk», a déclaré Powfu à readdork.com.