Top 10 des morceaux les plus streamés en Suisse

Un clin d’oeil aux 10 ans de One Direction?

Harry Styles a rendu hommage à One Direction sur Instagram pour les 10 ans de la création du groupe qui l’a révélé. Selon des fans assidus, le dernier clip en date du chanteur, «Watermelon Sugar» (photo), qui figure dans le top 15 en Suisse, est un clin d’oeil à son ancien boys band. Il a été tourné sur une plage de Malibu, où One Direction avait réalisé «What Makes You Beautiful» en 2011.