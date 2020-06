Top 10 des morceaux les plus streamés en Suisse

Clip sans fin sur YouTube de Twenty One Pilots

Le duo américani a choisi l’originalité pour la vidéo, sortie lundi 22 juin 2020, de «Level of Concern». Il a créé un clip sans fin! Des fans envoient des images sur le site officiel de Twenty One Pilots qui sont automatiquement mixées avec des clichés du groupe. Sur YouTube, la vidéo tourne en boucle, actualisée toutes les 3 minutes et 40 secondes avec de nouvelles images.