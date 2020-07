Top 10 des morceaux les plus streamés en Suisse

Record de vues explosé

Le clip de «How You Like That», du girls band de K-pop Blackpink (photo), a été regardé 82,4 millions de fois sur YouTube le jour de sa sortie, vendredi dernier. Record battu! Jusqu’alors, il était détenu par BTS avec «Boy With Luv», qui avait cumulé 74,6 millions de vues en 24 heures. Pour l’anecdote, Blackpink appartient au même label qui avait lancé Psy et son «Gangnam Style».