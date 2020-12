Suisse : Top 10 des morceaux les plus streamés sur Spotify

Découvrez le classement des singles les plus écoutés en Suisse sur la plateforme de streaming suédoise en date du 22 décembre 2020.

L’Américaine Kelly Clarkson, 38 ans, figure à la 7e position du classement avec «Underneath The Tree». AFP

Top streams*

1. «All I Want For Christmas Is You» Mariah Carey

2. «Last Christmas» Wham!

3. «Santa Tell Me» Ariana Grande

4. «Jingle Bell Rock» Bobby Helms

5. «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» Michael Bublé

6. «Rockin’ Around The Christmas Tree» Brenda Lee

7. «Underneath The Tree» Kelly Clarkson

8. «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» Dean Martin

9. «It’s The Most Wonderful Time Of The Year» Andy Williams

10. «Feliz Navidad» José Feliciano

Nouveau show caritatif David Guetta a annoncé un livestreaming depuis Paris pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Lors de son concert, diffusé sur YouTube, le DJ français appellera aux dons en faveur de l’Unicef et des Restos du Cœur. Lors de ses précédents shows caritatifs, ce printemps 2020 à Miami et à New York (photo), la star de 53 ans a récolté plus de 1,3 million de francs de dons.

20minutes Radio

20minutes Radio propose le meilleur de la musique. Sur l’app, cinq chaînes thématiques supplémentaires sont disponibles (trend/newcomer, hip-hop/r’n’b, french rap, chillout/lounge et Workout).