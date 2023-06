Les 10 plus belles plages au monde

Vous êtes prêt pour l’été et avez hâte de piquer une tête dans l’eau de mer (ou, à défaut, dans le lac de Zurich ou dans l’Aar)? Alors le classement des 50 plus belles plages au monde ne fera qu’augmenter votre impatience. À la première place du classement, on retrouve la plage australienne au nom tout trouvé de Lucky Bay (la Baie de la Chance, en français).