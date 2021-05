Spotify : Top 10 des singles les plus streamés en Suisse

Découvrez le classement des chansons les plus écoutées en Suisse sur Spotify en date du 19 mai 2021.

La Californienne Doja Cat, 25 ans, figure à la 8e position du Top avec « Kiss Me More ».

Top 10 de Spotify Suisse

1. «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X