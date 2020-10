Suisse romande : Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 19 au 25 octobre 2020.

Top des albums*

1. (NEW) «À l’Aube revenant» Francis Cabrel

2. (NEW) «S16» Woodkid

5. (NEW) «Ressources» Amir

7. (-2) «Steve Lee - The Eyes Of A Tiger» Gotthard

8. (NEW) «Album No. 8» Katie Melua

9. (NEW) «Live from the Forum MMXVIII» Eagles