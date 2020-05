Suisse romande

Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 18 au 24 mai 2020.

Top des albums

5. (-2) «Map of the Soul: 7» BTS

7. (NEW) «Requiem (Live at Roadburn 2019)» Triptykon with the Metropole Orkest