Suisse romande

Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 20 au 26 juillet 2020.

Le Canadien The Weeknd figure dans le Top 10 des meilleures ventes de singles avec «In Your Eyes» depuis 11 semaines.

Top des albums*

1. (NEW) «The Absence of Presence» Kansas

8. (+14) «Map of the Soul: 7» BTS

9. (NEW) «Hate for sale» The Pretenders

Top des singles*

3. (NEW) «What’s Love Got to Do with It» Kygo, Tina Turner