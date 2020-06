Suisse romande

Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 15 au 21 juin 2020.

Le groupe irlandais de rock Kodaline fait fort avec son quatrième album, «One Day At The Time», classé parmi les dix meilleures ventes romandes.

Top des albums

1. (NEW) «Pick Me Up Off The Floor» Norah Jones