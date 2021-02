Suisse : Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 15 au 21 février 2021.

L’actrice et chanteuse américaine Olivia Rodrigo figure à la 4e place du Top des singles avec «Drivers Licence».

Top des albums*

1. «Pass» Dodo

2. «Wünsch mir Glück» Steiner & Madlaina

3. «Medicine at Midnight» Foo Fighters

4. «Death By Rock And Roll» The Pretty Reckless

5. «Music» Sia

6. «Megawatt» Megawatt

7. «Unplugged» Pegasus

8. «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» Pop Smoke

9. «Future Nostalgia» Dua Lipa

10. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Billie Eilish

Top des singles*

1. «Jerusalema» Master KG ft. Burna Boy & Nomcebo Zikode

2. «Wellerman (220 KID & Billen Ted TikTok Remix)» Nathan Evans

3. «Save Your Tears» The Weeknd

4. «Drivers Licence» Olivia Rodrigo

5. «Afterglow» Ed Sheeran

6. «The Business» Tiësto

7. «Blinding Lights» The Weeknd

8. «Girls Like Us» Zoe Wees

9. «All We Got» Robin Schulz ft. Kiddo

10. «Calling My Phone» Lil Tjay ft. 6Lack

*Classement réalisé par GfK Entertainment AG sur mandat de l’IFPI Suisse

20minutes Radio

20minutes Radio propose le meilleur de la musique. Sur l’app, cinq chaînes thématiques supplémentaires sont disponibles (trend/newcomer, hip-hop/r’n’b, french rap, chillout/lounge et Workout).