Suisse : Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020.

Les Suisses Faber, Sophie Hunger et Dino Brandao (de g. à dr.) ont uni leur force sur un album en commun.

Top des albums*

6. «Music To Be Murdered By» Eminem

10. «Letter To You» Bruce Springsteen

Top des singles*

1. «All I Want For Christmas Is You» Mariah Carey