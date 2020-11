Suisse romande : Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020.

Top des albums *

1. (NEW) «Letter To You» Bruce Springsteen

2. (NEW) «Son rêve américain» Johnny Hallyday

4. (NEW) «Joie de vivre» Louane

5. (NEW) «Sunset in the Blue» Melody Gardot