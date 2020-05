Suisse romande

Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020.

Top des albums

2. (NEW) «Corpus Deuxlicti» Amos.

3. (NEW) «City Burials» Katatonia

4. (NEW) «What the Dead Men Say» Trivium

5. (NEW) «For Their Love» Other Lives