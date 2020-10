Suisse romande : Top 10 des ventes d’albums et de singles

Découvrez le classement des meilleures ventes en Suisse romande pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020.

Les Français Vitaa & Slimane font à nouveau très fort avec la suite de leur album à succès «VersuS». DR

Top des albums*

1. (NEW) «Steve Lee – The Eyes Of A Tiger» Gotthard

2. (NEW) «Un air de famille» Patrick Fiori

3. (NEW) «Versus – Chapitre II» Vitaa & Slimane

4. (NEW) «Bon Jovi 2020» Bon Jovi

5. (-4) «Mesdames» Grand Corps Malade

6. (NEW) «Live Around The World» Queen & Adam Lambert

7. (-5) «Rester le même» Jean-Baptiste Guégan

8. (NEW) «Us+Them» Roger Waters

9. (NEW) «Die Reise geht weiter» Oesch’s Die Dritten

10. (-7) «Singles Collection (2001-2021)» Indochine

Top des singles*

1. (=) «Jerusalema» Master KG ft. Burna Boy & Nomcebo Zikode

2. (+1) «Control» Zoe Wees

3. (+2) «Savage Love» Jason Derulo ft. Jawsh 685

4. (+6) «J’y vais» Patrick Fiori & Florent Pagny

5. (+3) «Head Shoulders Knees & Toes» Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine

6. (NEW) «Jump» Van Halen

7. (-1) «Mais je t’aime» Grand Corps Malade & Camille Lellouche

8. (-4) «Mesdames» Grand Corps Malade

9. (NEW) «Shot In The Dark» AC/DC

10. (-1) «Bande organisée» Jul, SCH, Naps, Kofs, Elams, Solda, Houari, Soso Manes

*Classement réalisé par GfK Entertainment AG sur mandat de l’IFPI Suisse

