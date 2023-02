Stations de recharge: Top 10 des villes suisses qui conviennent le mieux à la voiture électrique

Dans le cadre d’une nouvelle étude pour déterminer les villes suisses les plus adaptées à la conduite d’un véhicule électrique, la plateforme de codes promo Savoo a procédé à une analyse basée sur différents critères. Pour ce faire, elle a pris en compte le nombre de stations de recharge, le prix moyen d’une recharge par rapport à un plein d’essence ainsi que la part de salaire consacrée à l’utilisation d’une voiture électrique et d’une voiture à essence.

10. Bâle

9. Lausanne

La ville au bord du lac Léman vient se placer juste devant Bâle et occupe ainsi la neuvième place. Par rapport à Bâle, le coût d’une recharge y est certes nettement inférieur (12 fr. 71), mais comme les salaires y sont plus bas, la part consacrée à la recharge y est comparable.

8. Genève

Genève ne parvient pas non plus à se classer dans le peloton de tête et se retrouve à la huitième place, suivie par Lausanne. Il faut compter 12 fr. 60 pour recharger son véhicule électrique, alors qu’une voiture thermique coûte environ sept fois plus cher. La ville compte 127 stations pour 100’000 habitants.