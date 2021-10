Les vidéos automobiles ont toujours plus le vent en poupe sur TikTok. Le degré de popularité diffère toutefois d’une marque et d’un modèle à l’autre. Ci dessous, vous trouverez les voitures qui ont généré le plus de clics.

TOP 10 : Top 10 des voitures les plus populaires sur TikTok

Les vidéos de danse sur TikTok sont de l’histoire ancienne, place aux vidéos automobiles! Même les constructeurs automobiles ont entre temps découvert la plateforme de vidéos au format court. Certaines vidéos automobiles offrent des clics garantis.

À la dixième place: Jeep avec 4,3 milliards de vues

Jeep

La marque de véhicules tout-terrains, Jeep, incarne l’aventure et la nature à l’état pur. Bon d’accord, la conduite hors des sentiers battus n’est pas faite pour tous les modèles Jeep, ni d’ailleurs pour l’ensemble de leurs propriétaires. Pour autant, Jeep décroche la dixième place du classement avec 4,3 milliards de vues.

À la neuvième place: Ferrari avec 4,9 milliards de vues

Ferrari

Pour beaucoup, Ferrari est synonyme de luxe et de vitesse. Les luxueuses Italiennes font rêver et palpiter le cœur des fans de cylindrées. Avec 4,9 milliards de vues, les supercars de Maranello se classent à la neuvième place.

À la huitième place: KTM avec 5,5 milliards de vues

KTM

Certes, KTM est plus connu en tant que marque de motos, mais il existe également un petit bolide du constructeur autrichien: la KTM X-Bow, prononcé Crossbow et qui signifie arbalète, en français. Et c’est précisément à quoi fait penser la voiture de sport puriste. Les 5,5 milliards de vues propulsent ainsi KTM à la huitième place du classement.

À la septième place: Honda avec 6,3 milliards de vues

Honda

De la petite citadine compacte au Honda Civic Type R, le constructeur automobile japonais Honda propose une vaste gamme de véhicules qui ont leurs adeptes dans le monde entier. Cela permet au constructeur d’occuper la septième place du classement, avec 6,3 milliards de vues. Le modèle favori est en l’occurrence la Honda Civic.

À la sixième place: Ford avec 6,5 milliards de vues

Ford

6,5 milliards de vues catapultent la marque Ford au sixième rang. La légendaire Ford Mustang y est sans doute pour quelque chose: qu’elle soit ancienne, nouvelle ou électrique, la voiture est une légende et a une grande communauté de fans. La Ford Mustang est par ailleurs la voiture de sport la plus vendue au monde.

À la cinquième place: Audi avec 7 milliards de vues

Audi

Quatre anneaux, cinquième place: avec sept milliards de vues, Audi arrive au milieu du classement. Les vidéos des modèles R8, RS6 et RS3 sont particulièrement appréciées. Les TikTokeurs semblent clairement fans de puissance.

À la quatrième place: Tesla avec 7,2 milliards de vues

Tesla

Avec 7,2 milliards de vues, le pionnier de l’électrique, Tesla, passe à côté de la médaille de bronze. Il est étonnant de constater que Tesla figure dans le Top 10 en tant que marque, alors qu’aucun des modèles du constructeur américain ne se retrouve dans le palmarès. La Modell 3 est la préférée de la communauté TikTok, avec 760,6 millions de vues.

À la troisième place: Lamborghini avec 8,3 milliards de vues

Lamborghini

Surprise! Non, pas vraiment! Le fait que Lamborghini compte parmi les marques automobiles les plus populaires sur TikTok, n’a rien de surprenant. Avec 8,3 milliards de vues, le constructeur italien de voitures de sport de luxe occupe la troisième place. Lamborghini a d'ailleurs été la première marque de supercars à apparaître sur TikTok. La Huracán, l'Aventador et le SUV Urus comptent parmi les favoris des TikTokeurs.

À la deuxième place: Mercedes-Benz avec 9,1 milliards de vues

Daimler AG

Avec 9,1 milliards de vues, le constructeur de Stuttgart rate la première place. Mercedes-Benz utilise régulièrement la plateforme de vidéos et suscite l’intérêt avec des défis viraux. Les modèles les plus populaires sur TikTok sont la Classe S, la Classe G et la CLA.

À la première place: BMW avec 17,6 milliards de vues

BMW

Avec un nombre incroyable de 17,6 milliards de vues, BMW est le vainqueur absolu sur TikTok. La marque de luxe bavaroise compte parmi les plus actives sur la plateforme de vidéos. Elle lance régulièrement ses propres défis hashtag pour faire de la publicité pour ses modèles, manifestement avec succès.