UN BON INVESTISSEMENT - Top 10 des youngtimers, dans lesquelles il faut investir sans plus attendre

Les youngtimers sont de plus en plus populaires en tant que produit de placement, même si toutes ne se prêtent pas à un investissement stratégique. Les dix véhicules suivants, qui restent pour l’heure abordables, pourraient néanmoins prendre de la valeur.

L’Alfa Romeo 75: la dernière de son genre

C’est avec l’Alfa Romeo 75 que le Cuore Sportivo fêtait son 75ème anniversaire en 1985. Pas de quoi faire sauter les bouchons de champagne pour autant dans l’entreprise publique de l’époque, vu que les seuls chiffres à ne pas être dans le rouge étaient ceux qui désignaient les modèles de véhicules. En fait les ventes étaient tellement dans le rouge que dès l’année suivante, Alfa Romeo a été racheté par Fiat, lui permettant de rester en vie, du moins en apparence. Car l’esprit alfiste a disparu avec l’arrivée de la plateforme Fiat pour voitures à traction avant. Par conséquent, l’Alfa Romeo 75 est définie par beaucoup comme la dernière «véritable Alfa», ce qui a permis surtout aux deux modèles haut de gamme Turbo et 2.5 V6 de gagner en popularité.

Bien que les deux modèles développaient une puissance quasi égale (155 et 156 ch), ils n’étaient pas en concurrence, à l'époque. La taxe de 33% sur les véhicules dont le moteur avait une cylindrée de plus de 2.0 litres était trop élevée pour les Italiens. Par conséquent, nos voisins du sud optaient plus volontiers pour la Turbo, tandis que le reste du monde passait commande de la rugissante V6, dotée du sex-appeal de Gianna Nannini. Aujourd'hui, les deux modèles sont aussi populaires, recherchés et faciles à trouver l’un que l’autre. Mais attention: les modèles d’importation en provenance d’Italie sont souvent, pendant des années, passés de main en main et ont subi des transformations. Si vous voulez mettre la main sur la «dernière véritable Alfa» en bon état, il faut compter avec des prix démarrant à 15’000 francs en Suisse - et la tendance est à la hausse. Avec un peu de patience, il devrait encore être possible de tomber occasionnellement sur une bonne affaire au sud du lac Majeur.

La Porsche 996: une 911 n’a encore jamais perdu de sa valeur

Longtemps décriée à cause de la forme de ses phares, la 996 a en fait sauvé Porsche. Car, quand le conseil d’administration de Porsche a donné son aval pour le développement et la construction de la première 911 avec moteur refroidi à eau, il était moins une. Au cours des années précédentes, les ventes avaient chuté, passant d’environ 40'000 à 25'000 véhicules neufs écoulés par an, et le service financier à Stuttgart devait également faire face à un taux de change défavorable du dollar. Le fait qu’en même temps, les Porsche 928 et 968 – deux modèles qui n’avaient presque aucune pièce en commun et étaient fabriqués à un faible nombre d’exemplaires – sortaient des chaînes de montage de Zuffenhausen, n’a fait qu’aggraver la situation.

La solution a été de faire des économies partout où cela était possible. C’est pourquoi Porsche a pris des mesures de rigueur radicales lors de la conception de la 996 en adoptant une stratégie de partage pour les pièces, compatibles avec la Boxster. Résultat: la réalisation d’une économie de 30% par rapport à la cultissime 993 et des chaînes de montage qui tournaient à plein régime à Zuffenhausen – Porsche était sauvé. Si vous cherchez aujourd’hui une Porsche 911 génération 996 en bon état, vous allez devoir patienter nettement plus longtemps qu’il y a encore quelques années. Les modèles 911 Turbo et Turbo S (420 et 450 ch), année de construction 2003, 2004 ou 2005, sont particulièrement recherchés. Alors que le ralentissement du marché des voitures de sport de luxe anciennes touche presque tous les modèles 911, la 996 y échappe. Ces cinq dernières années, il n’était pas rare de voir la valeur de modèles augmenter de jusqu'à 10’000 francs.

La BMW 540i E34: aimée, oubliée, recherchée

Au début des années 1990, la BMW 540i E34 était considérée comme l'une des meilleures voitures au monde, avant de connaître une traversée du désert pendant 25 ans et de bénéficier dernièrement d’un regain d’intérêt. Mais reprenons depuis le début: deux ans après la réunification de l’Allemagne, le constructeur de Munich était au pied du mur. Car, même si rien n'était encore florissant à l'Est, la classe moyenne supérieure connaissait un essor considérable, passant de la jolie maison individuelle à la villa de banlieue et à une gamme supérieure de véhicules. En d'autres termes, la clientèle du moteur six cylindres en ligne - peut-être inégalé en termes de stabilité - était fin prête pour un V8 et donc à accueillir la 540i.

Son moteur 4,4 litres développait une puissance de 286 ch, soit sept de plus que sa concurrente directe de Stuttgart, la E 400, et bénéficiait également d'une construction plus légère. Soit dit en passant en guise de rappel aux chefs de design actuels, les haricots de la 540i était, déjà à l’époque, qualifiés de «trop large» par la presse spécialisée. En outre, la Touring a également fait son apparition en tant que premier break de la gamme des Série 5, dans la série E34. Aujourd'hui, les berlines prédominent sur le marché des youngtimers. Par conséquent, il faudra payer un supplément pour un break, quel que soit le moteur. En parlant de chiffres: il y a quelques années, on pouvait encore trouver des E34 correctes pour une bouchée de pain. Entre-temps, les prix ont quelque peu augmenté. À l’heure actuelle, les modèles 540i à boîte manuelle sont particulièrement recherchés.

La Mazda RX-7: une gourmande qui a du mordant

Le constructeur Felix Wankel (1902-1988) visait un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations avec son idée d'un piston silencieux tournant sur lui-même. De nombreux constructeurs automobiles, dont des noms prestigieux comme Mercedes-Benz et Rolls-Royce, ont aimé l'idée du piston rotatif, l'ont étudiée à coups de millions, pour finalement la rejeter à nouveau. Tous, à l’exception de Mazda. Les ingénieurs remplis d’élan d'Hiroshima se sont penchés sur cet entraînement particulier et ont réussi ce que pratiquement aucun concurrent n'était capable de faire, à savoir rendre le moteur Wankel présentable pour les salons (automobiles) et de plus en plus puissant. La seule ombre au tableau était sa forte consommation! La merveille Wankel Mazda RX-7 - surtout la quatrième et probablement la plus populaire génération «FD» était tout aussi gourmande (plus de 15 litres aux 100 km).

Le moteur 1,3 litre biturbo développait jusqu'à 280 ch. Le modèle destiné aux marchés européens atteignait la barre des 100 km/h en 5,3 secondes avec une puissance de 239 ch, et affichait une vitesse de pointe à 250 km/h. Soit des performances similaires à celles d'une Porsche 928 GTS pour la moitié du prix. Néanmoins, les ventes de la Japonaise à 85’000 DM étaient à la traîne il y a 30 ans, et elle a fini par se faire rare. Il y a six ans, la RX-7 FD coûtait environ 20’000 francs; aujourd'hui, il n'est pas rare d'en voir pour le double du prix. Le modèle Turbo de 200 ch, équipé lui aussi d’un moteur Wankel, est tout aussi rare, mais moins cher. En Suisse, ces véhicules, que l'on trouve principalement sous forme de cabriolets, se négocient à partir de 15’000 francs, mais n'ont probablement pas encore atteint leur apogée.

La Volvo 850 T5-R: une bonne vieille Suédoise!

Avec le lancement de la Volvo 850 T5-R, les Suédois de Göteborg ont sidéré l'industrie automobile, il y a 27 ans. En 1994, un célèbre magazine professionnel titrait: «Volvo n'est plus ce qu'elle était». Du sarcasme au plus haut point, car le break jaune mercure développait une puissance de 240 ch, un couple de 330 Nm et atteignait une vitesse de pointe de 240 km/h. En l’espace de 7,5 secondes, la Suédoise de 1450 kg était catapultée à 100 km/h, se hissant ainsi au sommet des breaks sportifs de l'époque. La 850 T5-R tire sa puissance de son moteur turbo cinq cylindres de 2,3 litres. En plus des cinq culasses, la valeur de ce véhicule classique explose également.

Des augmentations de valeur de 25 à 70% depuis 2015 ne sont pas rares. Sans surprise. Après tout, seuls 5500 exemplaires de cette icône sont sortis de la chaîne de production. Malgré le nouveau prix coquet équivalant à 54’000 francs et seulement deux couleurs de lancement - en plus du jaune, il y avait aussi le noir – Volvo a vite été en rupture de stock. En raison de la forte demande, 2500 exemplaires vert foncé supplémentaires ont été fabriqués, avant que Volvo ne tire un trait définitif sur sa production. Ce faible chiffre de production se reflète également sur le marché de l'occasion suisse, car seuls quelques rares véhicules dotés du fameux R sont actuellement proposés à la vente en ligne.

La Honda Integra Typ R: Good buy ou Goodbye

Au plus tard depuis la victoire de Max Verstappen à Monaco, le bloc moteur«RA621H» sème la peur et la terreur dans les paddocks de F1. Derrière le moteur infernal hautement efficace se cache nul autre que le plus grand fabricant de moteurs au monde, Honda. Dès les années 1960, les Japonais ont fait preuve d’innovation et prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de grosse cylindrée pour offrir des performances étonnantes. Le quatre cylindres de 0,6 litre de la S600, par exemple, délivrait déjà 57 ch. La Honda Integra Type R offre beaucoup plus de puissance, avec un moteur également relativement petit. Le coupé sport fournit 190 ch à partir d'une cylindrée de 1,8 litre et impressionne par son habituel réglage variable de l'arbre à cames (V-TEC).

Plus de 20 ans après son lancement (1998), il ne reste rien de tout cela dans le monde de l'automobile. En d'autres termes, la performance via la pression de suralimentation a failli faire disparaître les moteurs à aspiration naturelle. Et c'est justement pour cela que l'Integra Type R pourrait bien devenir une voiture de collection. Car, si vous vous intéressez aujourd’hui à une youngtimer sans turbo aux allures sportives - avec un passage de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, V-Max: 233 km/h - avec une cylindrée aujourd'hui défendable, vous ne pouvez pas passer à côté du bolide japonais. Il se pose inévitablement la question de savoir s’il s’agit d’un «good buy» (bon achat) ou d’un «goodbye» (au revoir). Il n'y a guère d'entre-deux. Alors que le prix des kits de carrosserie est en baisse ou stagne au mieux, les véhicules conservés dans un état proche de l'original constituent un placement sportif.

La Mercedes-Benz Classe E W210: une histoire biblique

Elle est passée de Saul à Paul. C’est ainsi qu’on pourra sans doute résumer la Mercedes-Benz Classe E W210 dans dix ans. Mais reprenons au début: avec le lancement de la Classe E W210 des années 1990, la firme de Stuttgart a heurté nombre de ses adeptes. On disait de la classe de moyenne gamme qu’elle était trop arrondie. En plus de cela, il y avait ces paires de phares ronds de tailles différentes, qui lui donnaient un regard à la Marty Feldman. Même lors des essais, la W210 n’a guère su convaincre, en raison de matériaux de qualité inférieure associés à des problèmes électroniques résultant de mesures d’économies internes à l’entreprise: telles étaient les conclusions des magazines automobiles de l’époque. Jusqu’à ce que des taches brunes sur la peinture brillante après quelques années viennent finalement mettre un terme à la tragédie. En conséquence, le prix du marché de la W210 n’a cessé de baisser. Jusqu’à aujourd’hui. Des W210 dotées de puissants moteurs et d’un équipement de luxe sont devenues des youngtimers réservées aux initiés.

L’espace presque comparable à celui d’une Classe S, le confort (de conduite) bien supérieur à la moyenne pour l’époque et les puissants moteurs semblent aujourd’hui plaire plus que cela ne dérange. Il faut dire que la E320 développe déjà 220 ch, la E430 même 279 ch, ce qui en fait un loup en habit de mouton. Les versions AMG de 354 et 405 ch sont même encore plus populaires. Pour un bolide bien entretenu portant le logo d’Affalterbach, il vous faudra débourser aux alentours de 18’000 francs, tandis qu’une belle E430 avec moins de 100’000 kilomètres au compteur pourra se négocier aux environs de la moitié de cette somme.

L’Opel Calibra: un best-seller rare

Il y a 30 ans, l'Opel Calibra était LE succès commercial du constructeur de Rüsselsheim. Et bien que plus de 240’000 exemplaires du coupé sport aient changé de mains au cours des huit années de sa production, le stock de modèles d’origine bien conservés est considéré comme étant en péril. La corrosion et le tuning ont en grande partie eu raison du maître de l'aérodynamisme. Les véhicules qui ont été épargnés par ces deux «maux» sont aujourd'hui plus demandés que jamais, en particulier les modèles Calibra 2.0i 16V et 2.0i 16V Turbo. Le premier passe de 0 à 100 km/h en 8,7 secondes avec son moteur à quatre soupapes de 150 ch et ne consomme «que» 9,2 litres aux 100 kilomètres en moyenne.

Seule la variante turbo est plus rapide. Elle sortait de la chaîne de production avec 204 ch, une transmission 4x4 de série et une boîte manuelle à six vitesses et atteignait une vitesse de pointe de 245 km/h - spectaculaire pour une Opel des années 1990. Actuellement, les Calibra Turbo bien entretenues sont rares et recherchées, d'autant plus s'il s'agit d’une édition spéciale. Et il en existe plusieurs dans la catégorie sport chez Opel. Les noms «Keke Rosberg», «Cliff Motorsport Edition» ou «DTM Edition» montrent le lien étroit avec la course automobile. Les super Calibras de 205 ch commencent à des prix avoisinant les 12’000 francs, tandis que la 2.5 V6 de 170 ch est une alternative moins onéreuse - bien que l’actuelle hausse de valeur ne concerne sans doute que la première.

La Jaguar XK8: une Britannique de luxe sportive pour une bouchée de pain

En 1996, elle a succédé à la XJ-S, avant d’être relayée plus tard par la Type F, quelque peu bruyante. Son apparence rappelle beaucoup celle de la légendaire Type E, mais sous son capot se cache un fiable V8. Elle, c'est la Jaguar XK8. Actuellement, plusieurs raisons plaident en faveur d'une nette augmentation de sa valeur. À commencer par le nom, car pour la première fois en 35 ans, Jaguar revenait avec la XK8 à la désignation traditionnelle XK, réservée de 1949 à 1961 aux rapides et sportives biplaces XK 120, 140 et 150. Certes, on ne lui demandait pas de participer au 24 Heures du Mans, mais avec son moteur de 284 ch - au printemps 1998, on l’a équipée d’un moteur à compresseur de 363 ch - la Britannique, disponible en version coupé ou cabriolet, était tout sauf sous-motorisée.

S’ajoutent à cela des lignes dynamiques et élégantes, un intérieur sport aux dimensions serrées avec des sièges en cuir confortables et des placages en noyer sur le tableau de bord. Tout ce luxe avait un prix, l’accent étant mis sur le passé. Pour le coupé de luxe, toutes options comprises, il fallait, en 1998, débourser la coquette somme de 114’7000 DM, soit l'équivalent de 64’250 francs . Aujourd'hui, vous pouvez acquérir la V8 britannique pour une fraction de ce prix, une nouvelle baisse de valeur étant pratiquement exclue. Le moment est peut-être venu de faire une place dans le garage à la youngtimer.

La Saab 900: on ne vit jamais si vieux que lorsqu’on est donné pour mort

La Saab 900 a toujours joui d'une position particulière. Destinée aux architectes, aux médecins et autres avant-gardistes, elle fait aujourd'hui partie des raretés, surtout en tant que coupé break cinq portes avec quatre cylindres turbo. Mais les bons salaires étaient tout aussi importants que le fait de penser différemment, car calculée par piston, la berline de la classe moyenne suédoise était assez chère. Celui qui voulait se payer une Saab 900 devait allonger au moins 45'000 francs à la fin des années 1980, et même plus pour la version cabriolet. À ce prix-là, la Saab 900 réunit sous son capot étroit mais long de nombreux éléments high-tech des années 1980, à savoir un refroidisseur intermédiaire, qui abaisse la température de l'air comprimé, quatre soupapes par cylindre, qui améliorent le remplissage des chambres de combustion et une commande électronique, qui régule la pression de suralimentation et le point d’allumage.

Résultat: 175 ch pour un moteur 2.0 litres, comme annoncé par le constructeur de Trollhättan. Alors que son prédécesseur, la Saab 99, est quasiment introuvable, une scène de collectionneurs est en train d’émerger autour de la Saab 900. Mais attention: il existe une grande différence entre la première génération et la seconde. En d’autres termes, personne ne veut de la Saab 900 II (construite à partir de 1993), pour laquelle GM a fait des économies. En revanche, tout le monde s’arrache l'originale. Les prix de la Saab 900 Turbo et de la décapotable sont très proches et atteignent actuellement environ 15’000 francs. Dans les deux cas, sa valeur a doublé depuis 2011. Les experts s'attendent à une nouvelle augmentation de sa valeur pour toutes les variantes.