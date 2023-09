Top 10 des plaques d'immatriculation les plus chères du monde

Simple morceau de métal frappé pour le plus grand nombre, la plaque d’immatriculation est, dans certains cas, un véritable symbole de statut social. Nous avons compilé les plus chères du monde.

Les voitures de luxe hors de prix sont une chose, mais pour les collectionneurs et les amateurs de voitures, la plaque d’immatriculation est la cerise sur le gâteau. Aux Émirats arabes unis, elle revêt une dimension qui en dit plus long sur le statut social du propriétaire du véhicule qu’un garage rempli de supercars hors de prix. Et aux États-Unis, une plaque à deux lettres identiques est une rareté absolue. À titre de comparaison, «ZG 10» était la plaque minéralogique la plus chère de Suisse. En 2018, elle a été vendue pour 233’000 francs. Elle est suivie de près par «ZH 100», adjugée pour 226’000 francs en 2022. Récemment mise aux enchères, la plaque portant le numéro «ZH 50» a changé de propriétaire pour 202’000 francs.

10e: «Abu Dhabi 7»

La plaque minéralogique «Abu Dhabi» n’a pas seulement été vendue une, mais trois fois. Le 2 février 2019, le numéro 7 a atteint la somme de 3,9 millions de dollars. Le numéro, qui a parcouru le monde, n’est pas uniquement symbole de statut social, mais fait également référence aux sept émirats qui composent les Émirats arabes unis.

Mercedes-AMG G63. MERCEDES-BENZ AG

9e: «Abu Dhabi 5»

En octobre 2016, le promoteur immobilier de Dubaï, Balwinder Sahni, a payé 4,6 millions de dollars pour la plaque «Abu Dhabi 5» à une vente aux enchères. Balwinder Sahni est non seulement un collectionneur de voitures de luxe, mais aussi de plaques d’immatriculation exclusives. Il possède au total huit Rolls-Royce et celles-ci ont bien évidemment besoin d’un numéro. Baldwinder Sahni n’est donc pas seulement propriétaire d’«Abu Dhabi 5», mais aussi de «Dubaï 9», un numéro porte-bonheur qui lui a coûté la somme de 2,8 millions de dollars.

Rolls-Royce Phantom Series II. Rolls-Royce

8e: «Abu Dhabi 1»

Lorsqu’on a posé la question à Saeed Abdul Ghaffar Khouri pourquoi il avait payé 9,5 millions de dollars pour la plaque «Abu Dhabi 1» lors de la vente aux enchères de 2008, le magnat de l’immobilier a répondu: «Je l’ai achetée parce que c’est le meilleur numéro». Logique!

Pagani Utopia. PAGANI

7e: «Dubai AA8»

Balwinder Sahni a également frappé fort en ce qui concerne la «Dubai AA8». Il a dépensé 9,5 millions de dollars pour obtenir cette plaque pour l’une de ses huit Rolls-Royce. Reste à savoir combien il a dépensé pour les cinq autres plaques.

Rolls-Royce Ghost Black Badge. Rolls-Royce

6e: «Dubai D5»

Et la réponse ne se fait pas attendre. Balwinder Sahni a également mis la main sur la plaque d’immatriculation «Dubaï D5» en octobre 2016, pour la coquette somme de 9,6 millions de dollars.

Rolls-Royce Boat Tail. Rolls-Royce

5e: «Dubai AA9»

En 2012, la plaque d’immatriculation AA9 a été vendue pour dix millions de dollars. Et non, pour une fois, l’acheteur n’était pas Balwinder Sahni. Le propriétaire de la plaque «AA9» n’est pas connu.

Koenigsegg Regera. KOENIGSEGG

4e: «Dubai P7»

À 15 millions de dollars, «Dubai P7» est la plaque d’immatriculation la plus chère jamais vendue aux Émirats arabes unis. Emirates Auction LLC a vendu la plaque en avril 2023 dans le cadre d’une vente aux enchères caritative. L’acheteur n’est pas connu.

Bentley Continental GTS. BENTLEY

3e: USA «New York»

La plaque d’immatriculation la plus chère de New York porte la mention «New York». Que c’est original! L’État de New York a commencé à émettre des plaques d’immatriculation spéciales à la fin des années 1970. Une famille a eu la chance de mettre la main sur cette plaque. Il est vrai que 20 millions de dollars ne sont pas une aubaine, mais la vieille Volvo familiale, qui a porté la plaque pendant des décennies, était nettement moins chère.

Volvo 780. NETCARSHOW

2e: Royaume-Uni «F1»

En 2018, le designer et magnat de l’industrie automobile Afzal Khan a mis en vente la plaque «F1» pour 20 millions de dollars. On ne sait malheureusement pas si un nouvel acheteur s’est manifesté ou si Afzal Khan se balade toujours au volant de sa Bugatti Veyron portant la mention «F1». À l’origine, Afzal Khan avait acheté la plaque en 2008 pour près de 620’000 dollars.

Bugatti Veyron. BUGATTI

1re: USA «MM»

D’une valeur de 24,3 millions de dollars, «MM» est la plaque d’immatriculation la plus chère du monde. Les plaques à deux lettres sont extrêmement rares aux États-Unis, d’autant plus lorsque les deux lettres sont identiques. En fait, il n’en existe que 35. La plaque «MM» est en outre dotée d’un jeton non fongible (NFT), ce qui la rend encore plus précieuse.