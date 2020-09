Make-up de défilé: le top 5 des trends de l’automne

Rouge vibrant

L’automne est généralement synonyme de rouges à lèvres couleur brique, cerise ou bordeaux. À New York, Oscar de la Renta a prouvé que les nuances à base d’orange pavot sont une alternative plus lumineuse.

Regard de tueuse

Paillettes à gogo

C’est un look risqué. Le look paillettes sur le front, les joues et les bouts des doigts, on l’a vu lors du défilé Marni, à Milan.