La chaîne italienne Da Michele remporte un classement mondial de pizzerias. Avec Luigia et Napulé, des restaurants suisses figurent sur la liste.

50 Top Pizza a élu les meilleures chaînes de pizzerias du monde. L'accent a été mis sur les établissements qui privilégient le savoir-faire artisanal et où les pizzas ont le même goût qu'en Italie. D'où la première place, occupée par une chaîne de pizzerias originaire de Naples. L’Antica Pizzeria da Michele a été fondée en 1870 à Naples. L'enseigne est notamment présente à Bellinzone (TI) et à Genève.

Une chaîne française à la 2e place

Une chaîne française s'empare de la deuxième place. Le groupe Big Mamma n'existe que depuis dix ans. Mais les pizzas sont «préparées avec amour et respect de la tradition», écrit 50 Top Pizza. On y sert des pizzas à la napolitaine, bien levées et bien cuites, mais avec une croûte qui n'est pas exagérément épaisse. Il n'y a aucun établissement de la chaîne en Suisse.

La chaîne de pizzerias qui se classe troisième est originaire de Madrid: Grosso Napoletano s'est entre autres spécialisée dans les pizzas sans gluten, et le choix est vaste. Actuellement, cette chaîne de pizzerias n'a pas non plus de succursales en Suisse.

Deux pizzerias suisses sont récompensées pour leur savoir-faire. Luigia, fondée en 2010 à Genève, occupe la 5ᵉ place. Napulé se classe à la 37ᵉ place.