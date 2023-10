«Top Chef»Deux grandes cheffes étoilées vont faire leur entrée

De gauche à droite: Stéphane Rotenberg, Stéphanie Le Quellec, Dominique Crenn, Paul Pairet, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Glenn Viel.

Il va y avoir du nouveau dans la 15e saison de «Top Chef», prévue en 2024, sur M6. Deux grandes cheffes étoilées, Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec, vont devenir jurées, aux côtés de Philippe Etchebest, Glenn Viel, Paul Pairet et Hélène Darroze. Il y aura donc trois femmes et trois hommes dans ce nouveau jury de l’émission culinaire diffusée en France depuis 2010.