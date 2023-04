De la citadine compacte à l’hypercar: Top des boîtes de vitesses manuelles de 2023

La boîte manuelle a longtemps été considérée comme une solution plus économique et plus sportive. Il semble néanmoins que ses jours soient désormais comptés. En effet, les véhicules neufs de nombreux constructeurs ne sont équipés plus que de boîtes automatiques. Il reste cependant des modèles sur lesquels il est encore possible de changer de vitesse à la main.

Toyota GR Yaris

Elle a beau être compacte, c’est une vraie petite terreur dans les cols de montagne! Lors de son lancement sur le marché en 2020, la petite bombe de Toyota était l’une des grandes surprises, surtout de la part du constructeur Toyota, le pionnier de l’hybride, dont sans doute personne ne s’attendait à une petite citadine d’une puissance de 261 ch. Sur les routes étroites des cols, le bolide nippon est dans son élément, précisément parce que le pilote doit ou peut choisir manuellement les six vitesses. Si vous voulez mettre la main sur l’un des 25’000 exemplaires, vous allez devoir passer à la vitesse supérieure, d’autant plus qu’à 40’900 francs, le prix est plus que correct pour les performances de conduite offertes.

La Toyota Yaris GR Sport a beau être compacte, elle ne manque pas de puissance et développe 261 ch. Toyota

Conduisez-vous souvent? Oui, tous les jours. De temps en temps, pour le travail. Malheureusement, je ne sais pas conduire. Très peu, mais je m’intéresse aux voitures. Non, pratiquement jamais.

Subaru BRZ

Moteur boxer à aspiration naturelle, propulsion arrière, faible poids, puissance accrue et boîte manuelle: à la base, la commercialisation en Europe et en Suisse de la Subaru BRZ de deuxième génération n’aurait même pas dû avoir lieu. Sauf que les Japonais ont changé d’avis et ont tout de même décidé de lancer sur le marché suisse la sœur jumelle de 234 ch de la Toyota GR 86, au prix de départ de 40’500 francs. Là encore, ce qui compte n’est pas tant le sprint de 0 à 100 km/h ou la vitesse de pointe, mais le fait de pouvoir changer les six vitesses manuellement.

Rares sont les marques qui proposent encore des coupés sportifs comme la Subaru BRZ à boîte manuelle. Subaru

Honda Civic Type R

La Honda Civic Type R, la troisième voiture de cette compilation de boîtes de vitesses manuelles, vient également du Japon. Au niveau du design, la petite sportive est certes un peu plus discrète que son aïeule, digne de sortir tout droit d'un atelier de tuning ou de la saga «Fast and Furious». Honda a encore raccourci la course du levier de vitesses. De quoi procurer à la personne qui change de vitesses sur la boîte à six rapports du bolide de 329 ch, au moins autant de plaisir que Dominic Toretto dans les scènes d'action de «Fast and Furious».

La Honda Civic Type R est peut-être moins extravertie, mais tout aussi sportive que la précédente. Honda

BMW M2 Coupé

«Le plaisir de conduire»: tel est le célèbre slogan publicitaire de BMW. Et le plaisir de passer les vitesses est au moins garanti aux clients de la M2 et de la M4 qui passent commande de leur coupé sport équipé d’une boîte manuelle. C’est surtout sur la plus petite M2 que les Bavarois ont une fois de plus mis le paquet en lâchant une puissance de 460 ch et un couple de 550 Nm sur tout juste 1,7 tonne. Certes, la boîte manuelle coûte plus cher que la boîte automatique, mais vu le prix de départ plutôt salé de 92’700 francs, les vrais fans ne sont plus à cela près.

Certes, la grande majorité prendra la M2 avec une boîte automatique. Ceci dit, équipée d’une boîte manuelle, la M2 procure encore plus de plaisir. BMW

Porsche 911 Sport Classic

Chez Porsche, en revanche, les fans de boîtes manuelles devront mettre un peu plus la main au portemonnaie, surtout s’ils convoitent une 911 Sport Classic, limitée à 1250 exemplaires. En l’honneur de son ancêtre, la Carrera 2.7, ils auront droit à un aileron arrière en forme de queue de canard, à une technologie dernier cri, à une puissance de 550 ch et à une boîte manuelle à sept rapports, ce qui en fait la 911 à boîte manuelle la plus puissante de tous les temps. Seule la légendaire Carrera GT permettait aux fans de Porsche de passer manuellement à la vitesse supérieure. Néanmoins, tous les exemplaires ont déjà été vendus, malgré son prix de base de 338’900 francs.

La Porsche 911 Classic est une réminiscence de la Carrera 2.7. Porsche

Pagani Utopia

La situation n’est pas bien meilleure pour tous ceux qui ont un compte en banque encore plus fourni et qui envisagent d’avoir une Pagani Utopia à boîte manuelle dans leur garage. En effet, cette sculpture italienne sur quatre roues, qui offre 864 ch, un moteur V12 et une boîte manuelle à sept rapports en option, est limitée à 99 exemplaires. Vu que de nombreux clients l’ont réclamé, le constructeur d’hypercars a spécialement conçu une boîte manuelle pour la voiture de sport, grâce à laquelle il est possible de passer les vitesses de manière traditionnelle, à condition d’avoir passé commande à temps et d’avoir fait un virement d’au moins 2,14 millions de francs vers San Cesario sul Panaro.

Dans cette gamme de prix et de performance, il n’y a plus de boîte manuelle chez Pagani. Pagani