Cinéma : «Top Gun», «Avatar» et Spielberg en lice aux Golden Globes

Boudés par le gratin et privés de télévision l’an dernier, les Golden Globes sont de retour sur NBC. La chaîne américaine a accepté de diffuser la 80e édition après une série de réformes de la HFPA pour améliorer sa diversité et interdire à ses membres d’accepter des cadeaux de la part des studios.

Brad Pitt attendu

De nombreux grands noms ont répondu présents mardi soir sur le tapis rouge, parmi lesquels le réalisateur Steven Spielberg, dont le semi-autobiographique «The Fabelmans» part favori pour le prix du meilleur film dramatique, et l’acteur Eddie Murphy, qui doit être distingué pour l’ensemble de sa carrière. Ils ont été suivis par les réalisateurs Guillermo del Toro et James Cameron, ainsi que l’actrice Margot Robbie. Sur Twitter, la HFPA a également annoncé la présence de Brad Pitt et Rihanna, en lice pour des récompenses.

Spielberg, Cruise, Cameron

La cérémonie doit cependant composer avec deux absents de marques. Brendan Fraser, nominé pour son rôle de professeur obèse et reclus chez lui dans «The Whale», accuse un ancien président de la HFPA de l’avoir agressé sexuellement et boycotte l’événement.

«Tar», qui se déroule dans l’univers de la musique classique, et le biopic «Elvis», sur le roi du rock’n’roll pourraient également créer la surprise. Leurs stars respectives – Cate Blanchett en cheffe d’orchestre impitoyable, et Austin Butler en remarquable Elvis Presley – font partie des favoris pour les prix d'interprétation.

Côté comédies, la tragi-comédie irlandaise «Les Banshees d’Inisherin», qui met en scène la fin abrupte d’une amitié sur une petite île irlandaise dans les années 1920, va concourir dans huit catégories, une première depuis vingt ans. Le film affronte notamment le surréaliste et décoiffant «Everything Everywhere All At Once».