Top ou flop? Jugez les looks des stars au Met Gala 2023

Invitées par «Vogue», les stars du showbiz ont gravi les marches du Metropolitan Museum, à New York ce lundi, à l’occasion de l’exposition «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», rétrospective consacrée au couturier allemand décédé en 2019. «Qu’en aurait-il pensé?», demandait Inès de La Fressange, la veille sur Instagram. Celle qui fut le mannequin phare de Chanel dans les années 1980 connaissait l’humour et le jugement sans appel du «Kaiser». Inspirez-vous de lui, aiguisez votre langue de vipère et donnez votre avis sur les tenues des personnalités présentes au Met Gala 2023.