Tori Kelly assume sa différence

Aux États-Unis, Tori Kelly est une star avec près de 4 millions de followers sur Instagram. Découverte dans «American Idol» en 2010, la chanteuse a fêté ses 29 ans le 14 décembre 2021. Elle avoue avoir trouvé son équilibre en refusant de changer sa personnalité pour plaire aux producteurs de Hollywood.

Que pouvez-vous nous dire de «Tous en scène 2», au cinéma depuis le 15 décembre 2021?

C’est le film idéal pour aller au cinéma en famille pendant ces fêtes de fin d’année. Après deux ans de pandémie, «Tous en scène 2» est plein de chansons, de rires et d’émotions pour les petits et les grands. La troupe d’artistes du premier film veut créer un nouveau spectacle et l’éléphante Meena va peut - être trouver l’amour.

En quoi Meena vous ressemble-t-elle?

Ce que j’adore, c ’ est que ce personnage a été écrit en se basant sur ma propre histoire. Sa personnalité me ressemble beaucoup. Elle est très timide et n’a aucune assurance, comme je pouvais l’être à mes débuts. J’ai toujours adoré la musique et j’adore chanter depuis que je suis enfant, mais il m’a fallu surmonter ma timidité pour oser me lancer devant des gens. Meena est le rôle parfait pour moi car nous sommes identiques. Chanter dans ma chambre était facile, mais si quelqu’un était devant moi, je perdais tous mes moyens.

Comment avez-vous changé?

Quand j’ai commencé à avoir du succès, on a voulu me donner des cours pour m’apprendre à ressembler à d’autres artistes, pour m’extérioriser. C’était horrible. J’assume ma différence et c’est la chose la plus importante que j’espère communiquer aux filles d’aujourd ’ hui. Au lieu de vouloir ressembler à une femme célèbre sur les réseaux sociaux, il vaut mieux cultiver sa différence pour apprendre à s’aimer.

Vous avez d’ailleurs écrit votre premier conte pour enfants «The Curly Girl Blues» dans ce sens.

Absolument. Adolescente, je détestais mes cheveux frisés car je ne savais jamais comment me coiffer. Cet ouvrage est ma façon d’inciter les jeunes à célébrer leur beauté intérieure et extérieure, même lorsqu’ils se trouvent plein s de défauts.

Vous avez participé à un concert religieux avec Justin Bieber. Pourquoi?