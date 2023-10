Tori Spelling évacuée d’urgence à cause d’un voisin armé

Nouvelle frayeur pour l'actrice de «Beverly Hills 90210»: Tori Spelling a été contrainte d'évacuer son domicile, dans la précipitation, mercredi après-midi. La faute à un homme qui s'était retranché dans une maison voisine avec un fusil semi-automatique AR-15 et un otage. Vêtue d'un tee-shirt jaune, d'un pantalon cargo et coiffée d'un bonnet noir, l'actrice a été photographiée parmi les badauds, visiblement anxieux avant l'assaut des hommes du Swat.

Dans la tourmente

Dans la tourmente, la blonde peut compter sur son amoureux de «Beverly Hills 90210», Brian Austin Green: «Tori est un être humain incroyablement fort», a-t-il confié fin septembre à E!. «J'ai l'impression que les gens touchent leur propre fond de différentes manières, qu'ils utilisent comme catalyseur pour en sortir quelque chose et renaître. Et Tori le fera absolument, je crois.» Et d'ajouter: «Elle a ce qu'il faut. C'est une femme incroyablement intelligente, une femme gentille et créative (...) Elle survivra sans aucun doute à cette période de la vie et en sortira meilleure.»