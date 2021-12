Etats-Unis – Tornades meurtrières: Biden ira sur place mercredi

États-Unis : Tornades meurtrières: Biden ira sur place mercredi

Lundi, le président américain a annoncé se rendre sur les lieux des tornades qui ont endeuillé le pays.

Une trentaine de tornades ont déferlé vendredi soir sur plusieurs États du sud et du centre des États-Unis et fait 78 morts, selon un bilan provisoire. En plus des victimes dans le Kentucky, 14 morts ont été enregistrés dans le Tennessee, l’Illinois, le Missouri et l’Arkansas.