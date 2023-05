Hockey sur glace: Toronto poursuit sa saison, Edmonton égalise

Non, Florida ne remportera pas quatre victoires de rang contre les Toronto Maple Leafs. La franchise canadienne a évité la catastrophe et une cuisante humiliation en s’imposant 2-1 sur la patinoire des Panthers. L’espoir est de retour dans le camp des Leafs, désormais menés 3-1 au deuxième tour des play-off de NHL avant de retourner à Toronto pour la cinquième manche de la série, vendredi.

Tandis que Mitch Marner et William Nylander ont inscrit les deux buts nécessaires pour décrocher cette première victoire de la série, le gardien américain Joseph Woll, titularisé en l’absence d’Ilya Samsonov (blessé), a réalisé 24 arrêts et largement contribué au succès des Maple Leafs. À 24 ans, Woll disputait d’ailleurs le premier match de sa carrière en play-off. Sam Reinhart a marqué le seul but de Florida.