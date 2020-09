Basketball : Toronto s’échine à ménager le suspense

Les Raptors, qui ont arraché un 7e match contre Boston, entretiennent le suspense dans les play-offs NBA.

Irrésistible «Terminator»

Que faire face à la machine Kawhi Leonard (30 pts, 11 rbds, 9 passes), lorsqu’elle semble de plus en plus inarrêtable à mesure que les play-offs avancent? Pas grand chose: les titres 2014 avec San Antonio et 2019 avec Toronto en sont la preuve. Or c’est cette version définitive qui est en marche en cette fin d’été 2020.