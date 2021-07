ONU : Torture de détenus dans l’est de l’Ukraine

Vendredi, l’ONU a affirmé que la torture et les mauvais traitements de détenus se poursuivent quotidiennement dans les régions de l’est de l’Ukraine.

L’ONU à Genève. AFP

L’ONU a affirmé vendredi, que la torture et les mauvais traitements de détenus se poursuivent quotidiennement dans les régions de l’est de l’Ukraine, sous contrôle des séparatistes, et réclamé un «accès confidentiel et sans entrave» aux lieux de détention. S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme à Genève, Nada Al-Nashif, Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, a également déploré que «les violations commises de part et d’autre de la ligne de contact n’ont guère donné lieu à l’établissement de responsabilités» depuis le début du conflit en Ukraine.

«Alors que les victimes se comptent par milliers, les auteurs qui ont été amenés à rendre des comptes ne se comptent que par dizaines», a-t-elle affirmé. L’Ukraine est en conflit depuis 2014 avec les séparatistes prorusses des régions de Donetsk et de Lougansk, une guerre qui a éclaté peu après l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et qui a fait plus de 13’000 morts.

Selon l’ONU, environ 4000 détenus ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements en Ukraine depuis 2014 – tant sur le territoire contrôlé par le gouvernement que sur celui contrôlé par les groupes armés, même si les cas ont diminué au fil du temps. Dans les territoires contrôlés par des groupes armés, une grande majorité des détentions liées au conflit qui ont pu être documentées s’apparentent à «des détentions arbitraires», a affirmé Nada Al-Nashif.

«Ces violations doivent cesser»

Le Haut-Commissariat est gravement préoccupé par «la torture et les mauvais traitements documentés dans le centre «Izoliatsiia» (isolation) à Donetsk, ainsi que dans d’autres lieux de détention sur le territoire contrôlé» par les séparatistes, des violations qui se poursuivent «quotidiennement et sont systématiquement perpétrées». «Ces violations doivent cesser», a exigé la haute responsable onusienne, en réclamant «un accès confidentiel et sans entrave du Haut-Commissariat et d’autres observateurs internationaux indépendants aux lieux de détention et aux détenus».

Nada Al-Nashif a aussi évoqué la situation dans le territoire contrôlé par le gouvernement, expliquant qu’au début du conflit les cas de détention arbitraire comprenaient des disparitions forcées, des emprisonnements sans mandat ou dans des lieux de détention non officiels, souvent secrets et sans possibilité de communiquer. «Depuis fin 2016, le recours à des lieux de détention non officiels pour détenir des détenus liés au conflit pendant des périodes longues, dépassant quelques jours, a sensiblement diminué», a-t-elle observé.

Après une trêve largement respectée dans la deuxième moitié de 2020, les tensions sont montées d’un cran cette année avec notamment le déploiement pendant plusieurs semaines par la Russie de près de 100’000 soldats aux frontières ukrainiennes. Si Moscou a annoncé avoir retiré ces soldats, ce retrait est resté limité, selon Kiev et les Occidentaux.