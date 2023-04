Royaume-Uni: Torturée par son ex, elle sauve sa vie grâce à un coup de bluff

Séquestrée et violentée, une jeune femme a réussi à échapper à son ancien compagnon en lui faisant croire qu’elle était sur le point d’accoucher. L’homme a été condamné à six ans de prison.

La Britannique a, depuis, donné naissance à un bébé en bonne santé. DR

«J’ai encore des flash-back et j’ai tout le temps des cauchemars. Ça a considérablement affecté ma santé mentale.» Plus d’un an après les faits, Amy McFarlane est encore traumatisée par le calvaire que lui a fait vivre son ex-compagnon, Jake Corry. Cette semaine, le Britannique de 30 ans a été condamné à six ans de prison pour séquestration et coups et blessures, notamment, selon «Metro».

«Vous présentez un risque élevé pour les membres du public en raison de vos antécédents violents», a estimé un juge de la Cour de la Couronne de Minshull Street (Manchester) lors du verdict. La victime et son bourreau se sont rencontrés en mars 2021 et, trois mois plus tard, Amy est tombée enceinte. Mais leur relation est rapidement devenue toxique. «Il était paranoïaque et jaloux et l’accusait à tort de le tromper, de prendre de la drogue ou d’essayer de l’empoisonner», a affirmé le procureur.

Le couple a rompu en octobre 2021, après un épisode de violence qui a valu au Britannique de passer quelques mois en prison. Fin janvier 2022, Amy a accepté que son ex vienne assister à une échographie, alors qu’un juge avait interdit au trentenaire de la contacter. Après ces retrouvailles, Jake a invité la future mère à passer le week-end avec lui. C’est là que l’enfer a commencé pour Amy, qui était alors enceinte de 36 semaines.

Le trentenaire a attaché sa victime à un radiateur et s’est mis à la taillader avec un sabre, avant de la frapper avec un marteau et de l’étrangler. Grièvement blessée, la Britannique de 27 ans a eu la présence d’esprit de faire croire à son agresseur qu’elle avait perdu les eaux. «Le bébé arrive!» a-t-elle crié. Ce coup de bluff a parfaitement fonctionné: Jake a éclaté en sanglots, s’est excusé auprès de sa victime et a insisté pour l’emmener à l’hôpital. Une fois arrivée, Amy a tout raconté à une sage-femme, qui a alerté les autorités.

L’individu a été arrêté à Londres, où il s’était enfui. La Britannique a finalement donné naissance à un bébé en bonne santé.

Vous avez été témoin, victime ou auteur·e de violence?