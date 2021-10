Russie : Tortures en prison: mandat d’arrêt contre un lanceur d’alerte

Les autorités russes recherchent Sergueï Savelev, un ressortissant biélorusse qui a fui en France après avoir publié des vidéos révélant les maltraitances de détenus en Russie.

La Russie a placé sur la liste des personnes recherchées un ressortissant biélorusse ayant demandé l’asile politique en France, après avoir été à l’origine de révélations d’ampleur sur des viols et tortures systématiques dans les prisons russes. Selon une notice publiée sur le site du ministère russe de l’Intérieur, Sergueï Savelev, 31 ans, est recherché dans le cadre d’une affaire pénale, sans plus de précisions.

Le jeune homme a été emprisonné sept ans et demi en Russie pour une affaire de trafic de drogues et libéré en février 2021. Lors de sa détention, sous couvert d’opération de maintenance informatique, il dit avoir téléchargé une grande quantité de vidéos montrant des mauvais traitements et des viols organisés à travers l’immense système pénitentiaire russe.