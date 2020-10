Los Angeles : Tory Lanez inculpé pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

Le rappeur est accusé d’avoir blessé sa consoeur après une dispute dans sa voiture. Il risque 22 ans et 8 mois de prison.

Les choses se compliquent pour Tory Lanez. Alors qu’il n’était jusque-là seulement accusé de port d’arme dissimulé, le rappeur de 28 ans a été officiellement inculpé d’agression avec une arme à feu semi-automatique et transport d’une arme à feu chargée et non-enregistrée dans un véhicule, a fait savoir la procureure de district du comté de Los Angeles le 8 octobre. S’il est reconnu coupable, le Canadien risque jusqu’à 22 ans et 8 mois de prison.