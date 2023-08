Etats-Unis: Tory Lanez prend dix ans pour avoir tiré sur Meghan Thee Stallion

L’artiste de 31 ans, Daystar Peterson de son vrai nom, avait été jugé coupable en décembre d’agression avec une arme semi-automatique, port d’une arme non déclarée et négligence. Ses déboires avec Megan Thee Stallion, qui a remporté trois Grammy Awards en 2021 et a notamment collaboré avec Beyoncé, ont défrayé la chronique aux États-Unis.

L’affaire a été perçue comme symbolique du sexisme persistant dans le milieu du hip-hop et de la méfiance des Afro-Américains envers la police. Elle remonte à juillet 2020 et trouve ses origines dans une dispute entre les deux ex-amants après une soirée trop arrosée chez l’influenceuse Kylie Jenner. Les deux stars revenaient de la soirée en voiture, en compagnie de l’assistante personnelle de Megan Thee Stallion, qui était également tombée sous le charme du rappeur canadien. Une querelle a alors éclaté.

Pic des violences policières

La voiture des deux stars avait été arrêtée par la police peu après l’incident et Meghan Thee Stallion avait alors assuré s’être blessée les pieds avec des morceaux de verre. «À l’époque, nous sommes au pic des violences policières», avait expliqué la chanteuse à l’audience. «Je ne me sens pas en sécurité dans la voiture. Je ne me sens pas en sécurité avec les policiers non plus.»