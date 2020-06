Coronavirus

Toshiba confiant malgré la crise

Le géant japonais garde espoir en l’avenir, même s’il a enregistré une perte nette en raison de l'impact du Covid-19.

Le conglomérat industriel japonais Toshiba a publié vendredi une perte nette pour son exercice 2019/20, en raison de l'impact du Covid-19 sur son activité et de coûts de restructuration notamment, mais prévoit de revenir dans le vert en 2020/21.

Cette perte nette masque par ailleurs une forte amélioration de son bénéfice opérationnel, lequel a plus que triplé sur un an pour atteindre 130,5 milliards de yens en 2019/20 (plus d’un milliard de francs), grâce à des réductions de coûts.