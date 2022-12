Prévoyance véhicules: «Tôt ou tard, chaque assurance adaptera sa prime»

Certains ont déjà vu leur prime d’assurance véhicule augmenter pour 2023. Wayhomestudio Freepik

À l’approche des Fêtes, l’heure est aux comptes. Entre hausse du prix du gaz, de l’électricité ou encore des loyers, les factures s’annoncent salées dès 2023. Et les automobilistes n’y coupent pas non plus. «Ma prime passe de 693 fr. 50 à 856 fr. 20 d’un seul coup!» s’offusque, en ce mois de décembre, un retraité vaudois, dont le véhicule est assuré par Simpego.

Pour justifier cette hausse de plus de 20%, ladite assurance évoque, dans un récent courrier, «la forte augmentation des prix des pièces de rechange pour véhicules, et des tempêtes de grêle exceptionnellement violentes cette année et l’année dernière». Une «adaptation des tarifs aux conditions actuelles et futures», ajoute-t-elle.

Tous logés à la même enseigne

Et ce cas n’est pas isolé. «Tôt ou tard, chaque assurance adaptera sa prime», confirme l’Association transports et environnement Suisse (ATE), qui précise que la branche n’avait pas connu d’augmentation de cet ordre depuis plus de dix ans. Si elle ne donne pas d’exemples d’assurances ayant déjà réhaussé les primes, l’ATE rapporte que le nombre d’automobilistes qui s’en sont plaint est «très modéré».

L’association rappelle «qu’en cas d’adaptation tarifaire, le client a le droit de résilier son contrat jusqu’à la fin de l’année d’assurance en cours. Il est possible de demander une nouvelle offre à un prestataire.» L’ATE conseille aux personnes concernées de bien comparer les prestations avant de conclure un contrat.

