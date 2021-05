Birmanie : Total accusé de partager ses revenus avec la junte

Un montage financier autour d’un gazoduc aurait permis de diriger depuis des années des centaines de millions de dollars des ventes de gaz vers les militaires birmans.

Prix «exorbitant»

L’entreprise en cause, Moattama Gas Transportation Company (MGTC), est propriétaire du gazoduc reliant le champ gazier de Yadana, au large des côtes birmanes, à la Thaïlande. Elle a été créée en 1994, lors de la mise en place du projet gazier, et est domiciliée aux Bermudes. Ses actionnaires sont les mêmes que ceux de l’entreprise exploitant le gisement, en particulier Total (31%) et la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE, 15%, contrôlée par l’armée birmane).