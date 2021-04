Birmanie : Total va rester et financera des ONG, annonce son PDG

«Je prends aujourd’hui la décision de verser aux associations qui travaillent pour les droits humains en Birmanie l’équivalent des taxes que nous serons amenés à payer effectivement à l’État birman», a déclaré Patrick Pouyanné.

Total va rester en Birmanie, au nom de la sécurité de ses personnels et pour ne pas priver les Birmans et les Thaïlandais d’électricité, mais s’engage à financer les ONG pour les droits humains à hauteur de ce qu’il versera à l’État birman, a annoncé son PDG au «Journal du Dimanche».

«Nous avons décidé d’arrêter nos projets et nos forages en Birmanie, mais nous continuons de produire du gaz. Non pas pour maintenir nos profits ni pour continuer à verser des taxes ou impôts à la junte militaire. Mais pour garantir la sécurité de nos personnels, employés et responsables, leur éviter la prison ou le travail forcé, et surtout éviter d’aggraver encore les conditions de vie de ces populations en coupant l’électricité de millions de personnes», explique le PDG.