Miillyrose en concert avec son album Road Trip

Miillyrose n’en est qu’aux prémices de sa carrière. Et pourtant, ce Fribourgeois de 22 ans commence déjà à faire pas mal de bruit dans le paysage musical romand. Les titres de son premier album, «Road Trip», sorti en 2021, ont été écoutés plus de 100’000 fois sur Spotify. Jeudi 5 mai 2022, au D! Club, à Lausanne, il sera parmi d’autres artistes du cru. Il partagera la scène avec Antony Trice ( révélé dans «The Voice» sur TF1 en 2020 ), le duo Hypsign, X-Dri & Aray, TicTacTec ou encore Jay Derson.

«J’écoute de la musique depuis toujours. Un jour, ado, j’ai trouvé une guitare qui traînait chez moi. J’ai décidé de m’en emparer et je ne l’ai jamais lâchée. De fil en aiguille, j’ai commencé à écrire mes propres textes. Totalement autodidacte, j’ai regardé des tutos et je crois que j’ai une assez bonne oreille», raconte Miillyrose. Cet étudiant en soins infirmiers est tombé dans le hip-hop «un peu plus tard, surtout grâce à OrelSan»: «Je n’étais pas trop touché par des Booba ou des rappeurs qui parlent de grosses chaînes en or. Quand OrelSan a commencé à exploser, j’ai directement été séduit. Il parlait des sujets du quotidien ou de ses tracas d’adolescent.» C’est d’ailleurs ce style de rap qu’on retrouve sur le premier album de l’artiste (Tristan Rothenbach au civil), dont le pseudo est un «mashup» entre le prénom de sa sœur, Léonie-Rose qu’il surnomme Lilly, et feu le rappeur Mac Miller qu’il adore.