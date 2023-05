Empreinte carbone: TotalEnergies assigne Greenpeace en justice

Dont acte, six mois plus tard. «Greenpeace et Factor-X (le cabinet à qui le rapport a été commandé par l’ONG, NDLR) ont diffusé des informations fausses et trompeuses, reposant sur une méthodologie contestable et comportant de multiples erreurs, doubles comptages et approximations, aboutissant à un résultat incohérent» sur le calcul du bilan carbone, a indiqué la compagnie, mercredi.