Energie: TotalEnergies en tête des nouveaux projets pétrogaziers en Afrique

Énergie : TotalEnergies en tête des nouveaux projets pétrogaziers en Afrique

Les plus gros développeurs de nouveaux champs pétroliers et gaziers devant produire avant 2030 sur le continent sont dans l’ordre TotalEnergies, l’algérien Sonatrach et la major italienne ENI, selon un rapport publié par l’ONG allemande Urgewald et de nombreuses autres associations.