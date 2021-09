Énergies : TotalEnergies investit plus de 9 milliards de francs en Irak

De retour dans le pays qui l’a vu naître «en 1924», le groupe français TotalEnergies investit en faveur du développement durable.

Le groupe français TotalEnergies a salué lundi un «retour par la grande porte» en Irak avec un investissement qu’il a chiffré à environ 10 milliards de dollars (plus de 9,1 milliards de francs).

Le ministre irakien du Pétrole Ihssan Ismaïl avait alors évoqué une valeur totale «de 27 milliards de dollars», dont un investissement de 10 milliards dans les infrastructures. «Quand le ministre dit 27 milliards, il s’agit du «Capex» (les dépenses d’investissement, ndlr) plus «l’Opex» (les dépenses d’exploitation)», avait précisé Patrick Pouyanné dimanche lors d’une conférence de presse. «Et l’Opex, ce sont des coûts, et nous avons des revenus pour financer» ces dépenses, avait-il ajouté.

Le groupe va investir dans les installations «pour récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers» afin de générer de l’électricité (capacité initiale de 1,5 gigawatt, puis de 3 GW), et la construction d’une centrale électrique solaire de 1 GW de capacité pour fournir la région de Bassora (sud).

Dans le détail, l’investissement couvre «la construction d’un réseau de collecte et d’unités de traitement de gaz», «la construction d’une unité de grande capacité de traitement d’eau de mer» (nécessaire pour l’extraction pétrolière), et la construction et l’opération de la centrale photovoltaïque.