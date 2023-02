Danemark: TotalEnergies signe l’un des plus grands projets de stockage du CO2 en Europe

Danemark : TotalEnergies signe l’un des plus grands projets de stockage du CO₂ en Europe

Le géant français des hydrocarbures a obtenu du Danemark l’autorisation d’explorer le sol de la mer du Nord dans le but d’y enfouir 5 millions de tonnes de CO₂ par an à l’horizon 2030.

TotalEnergies a annoncé lundi avoir remporté au Danemark deux permis pour explorer le potentiel d’enfouissement de CO₂ à plus de deux kilomètres sous le sol de la mer du Nord, avec l’objectif d’y emprisonner 5 millions de tonnes (Mt) par an à l’horizon 2030.

L’objectif est de réaliser en 2025 un premier forage dans l’aquifère, entre 2 et 3 km sous les fonds marins, explique Martin Rune Pedersen, dirigeant de TotalEnergies au Danemark. Au Danemark, TotalEnergies détiendra 80% de ce projet baptisé Bifrost et en sera le futur opérateur. Aucun chiffre sur le coût ou le financement n’a été communiqué.

Jusqu’à 13 millions de tonnes de CO₂ capturés par an

TotalEnergies, pour sa part, participe désormais à quatre projets de ce type, tous en mer du Nord. La mer du Nord est adaptée pour ce genre d’enfouissement car son sous-sol a les propriétés géologiques nécessaires, et parce que la région compte déjà de nombreux gazoducs et sites de stockage laissés par des décennies d’exploitation pétrogazière.

Les projets de captage et stockage de carbone, encore très coûteux et à leur frémissement, visent à capter puis emprisonner le CO₂, source de réchauffement planétaire et émis en particulier par l’exploitation des énergies fossiles et l’industrie lourde.