Record pour Ange Postecoglou, entraîneur de Tottenham

Tottenham a-t-il trouvé son guide spirituel? Depuis qu’Ange Postecoglou a pris les rênes de l’équipe, tout va pour le mieux pour le club du nord de Londres. Grâce à leur succès lundi face à Fulham (2-0), les Spurs, avec 23 points, comptent deux longueurs d’avance sur Manchester City et Arsenal (tous deux 21 pts).

Succédant cet été à Ryan Mason après la décevante 8e place de l’année dernière, le coach australien réussit ses débuts à la tête de Tottenham. Avec les trois unités prises à domicile dans le derby londonien, Postecoglou est devenu l’entraîneur ayant récolté le plus de points pour ses neuf premiers matche en Premier League. Il devance désormais Guus Hiddink (Chelsea en 2008-09) et Mike Walker (Norwich en 1992-93).

«Roi d’Écosse»

L’exigence de Postecoglou pousse ses joueurs. «Dès son premier jour à White Hart Lane, il a dit que le pressing haut était non négociable, a confié après la rencontre James Maddison, auteur du 2e but des Spurs. Dans le passé, les équipes essayaient simplement de défendre leur avance et ça leur avait coûté cher. Il fallait continuer à presser pour aller inscrire trois ou quatre buts.»