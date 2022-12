Football : Tottenham arrache le nul à Brentford

Après plus de 40 jours de pause en raison de la Coupe du monde, la Premier League a recommencé avec son traditionnel «Boxing Day» inauguré par un match haletant entre Brentford et Tottenham. Huit jours après la finale du Mondial remportée par l'Argentine face à la France (3-3 après prolongation, 4 tirs à buts à 2), l'habituel capitaine des Spurs Hugo Lloris a vu depuis le banc des remplaçants son équipe surclassée par Brentford.

Vitaly Janelt (15e) et Ivan Toney (54e) ont profité des erreurs défensives de Tottenham, avant que Harry Kane ne redonne espoir aux Spurs. Très surveillé pour son retour seize jours après son penalty raté contre la France en quarts de finale du Mondial (défaite 2-1) et sifflé par une petite partie du public, Kane a réduit le score d'un but de la tête sur un centre d'un autre Mondialiste, le Croate Ivan Perisic (65e).